SFALCI DELL’ERBA A CHIETI: ECCO LA MAPPA DELLE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI PREVISTI DAL COMUNE

CHIETI– Al via i lavori di sfalcio in diverse vie cittadine. Al lavoro in via Bascelli, via Picena, via dei Peligni, via dei Sabini, via degli Ernici e in via Anelli Fieramosca e a seguire in via dei Frentani, via degli Equi, via Pasquale D’Angelo e via dei Caudini. In programma sfalci anche su via Forlanini, via Picena, via Marcantonio e via Di Renzo.

“Cominciati i lavori di sfalcio in città, una volta approvato il bilancio, come annunciato, possiamo intervenire e ripristinare pulizia e decoro su alcune delle strade più frequentate della città – così l’assessore alla Manutenzione del Verde Pubblico Stefano Rispoli – . Si tratta di un inizio, in vista di interventi ancora più ampi su scarpate e aree ad oggi mai manutenute su cui è possibile oggi intervenire grazie al recupero di somme regionali da parte del Settore e alla sinergia piena con il settore Ambiente del Comune. Lavoreremo in tempi stretti, in modo da rendere durevoli i lavori, mettendo anche in sicurezza le aree dove a causa delle piogge il verde aveva preso il sopravvento”.