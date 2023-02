SFIDA AL CANCRO: IN FUNZIONE ALL’OSPEDALE DI ORTONA UNO STRUMENTO LASER OTTENUTO CON RACCOLTA FONDI

ORTONA – Nella mattinata di martedì, 14 febbraio 2023, Monica Marinari e Patrizia Bonora, presidenti di Lory a colori odv e di G.A.I.A. odv, hanno avuto la possibilità di visitare il reparto di Chirurgia Ginecologica e Senologica dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, dove è da poco entrato in funzione il laser “MonnaLisa Touch”.

La strumentazione, acquistata attraverso la raccolta fondi lanciata dall’Associazione Lory a Colori, in occasione dell’evento “Sfidiamo il cancro” del 3 agosto 2021 e, successivamente, sostenuta dall’Associazione G.A.I.A., è stata consegnata presso il reparto lo scorso autunno e da qualche settimana è entrata in funzione.

“Entrambe le presidenti”, si legge in una nota, “che insieme alle rispettive associazioni sono state entusiaste promotrici della raccolta fondi, hanno avuto la possibilità di vedere l’apparecchiatura montata e comprenderne maggiormente il suo utilizzo, grazie alla disponibilità del Dottor Ettore Clementini, Dirigente Medico responsabile dei servizi di isteroscopia e patologia cervicovaginale e vulvare della Uosd di Ginecologia Oncologica”.

“Clementini, che per ora esegue i trattamenti alle sole pazienti in cura nella Breast Unit di Ortona, ha spiegato che in futuro, grazie ad un potenziamento dell’organico, il servizio verrà aperto anche alle pazienti provenienti da altre strutture regionali ed extra regionali. Ha poi voluto, ancora una volta, ringraziare Lory a colori e G.A.I.A., ricordando anche quanto siano importanti donazioni come queste per gli ospedali e, soprattutto, per le pazienti che potranno usufruirne. Lo stesso ha inoltre chiarito che, in attesa di un aggiornamento dei sistemi di prenotazione on line, per informazioni e prenotazioni è rivolgersi all’Unità di Ginecologia Oncologica al numero 085.9172258, e che il trattamento sarà erogato con SSN alle sole pazienti in possesso di esenzione 048 (esenzione specifica per le pazienti oncologiche)”.

“A beneficiare del laser MonnaLisa Touch e della sua innovativa tecnologia, saranno quindi le donne colpite dal cancro che si trovano ad affrontare anche altri disagi, dovuti principalmente agli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Molti di questi sono ancora poco conosciuti o visti come argomenti tabù, ma l’utilizzo dei farmaci chemioterapici, nelle pazienti oncologiche, può comportare davvero gravi disagi come atrofie vulvo-vaginali, infezioni, o disturbi urinari, che influiscono negativamente sulla qualità di vita sia personale che di coppia”.

“In una sinergia importante come questa” ha spiegato Monica Marinari, “un ringraziamento speciale va all’immensa generosità dei tantissimi donatori che, tra agosto 2021 e gennaio 2022, hanno accolto il nostro invito ad aderire alla raccolta fondi. È soprattutto grazie al loro contribuito e a quello delle amiche di G.A.I.A. che abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 18.000 euro, che ci ha permesso di procedere all’acquisto della strumentazione da donare. Il nostro era un obiettivo ambizioso nel quale, però, abbiamo creduto fin da subito. Fin da quando abbiamo raccolto le prime richieste di alcune delle nostre amiche e socie che, da anni ormai, convivono con questi disturbi.”