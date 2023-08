L’AQUILA – Se nelle ultime Mark Zuckerberg è sembrato allontanare l’ipotesi di un combattimento di arti marziali miste in una location epica in Italia con Elon Musk (“penso che possiamo essere tutti d’accordo che non è serio, è ora di andare avanti” ha scritto sui social il fondatore di Facebook), in Italia sale la febbre legata al titanico scontro che dovrebbe avere come teatro un “luogo epico”.

Dato che è stato escluso dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che ha sentito per telefono il patron di X) che l’evento si tenga a Roma, non solo è partito il toto-location con Pompei e l’Arena di Verona in testa, ma tante località in queste ore stanno mettendo sul piatto la propria candidatura a ospitarlo.

L’ultima è arrivata dal sindaco Dario Nardella che propone una variante, una sfida intellettuale, tra innovatori intelligenti, da tenere a Firenze: “Invece di farli menare, picchiare, tra loro,- dice citando Michelangelo e Leonardo – facciamoli confrontare sulle idee. Loro sono due geni, mi aspetto idee geniali, grandiose. Ho proposto piazza della Signoria, il cuore del rinascimento”.

Ma se proprio volessero fare una sorta di combattimento – ragiona il sindaco di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Antonio Mirra – perché non farlo “nell’Anfiteatro dell’antica Capua, l’altera Roma di Cicerone, dove combatté niente di meno che lo schiavo-ribelle Spartacus?”.

Anche l’Abruzzo può essere la location ideale con l’anfiteatro di Alba Fucens, costruito dopo il 38 d.C. che dista meno un’ora da Roma, favorendo tutta l’organizzazione come sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo Massimo Verrecchia.

Poi si è fatto avanti il sindaco di Benevento Clemente Mastella sottolineando come la sua città “gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia, può a buon diritto candidarsi”.

Infine il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, propone come sede la spiaggia che abbraccia la Torre spagnola ricordando che la Sardegna è la “terra dei gloriosi Shardana”. Il lungimirante Mameli ha anche pronto un piano B se i due magnati cambiassero idea e non volessere più scontrarsi: “Ci proponiamo comunque come sede di pace per uno spuntino epico alla sarda”.

Infine Cinecittà World, ponendo l’accento sull’importanza di tutelare i monumenti archeologici italiani, candida il set cinematografico di Ben Hur, che si trova all’interno del parco a tema storico Roma World ed è già infrastrutturato per ospitare decine di migliaia di persone. “La Corsa delle Bighe del kolossal del 1959, con protagonista Charlton Heston, che ha vinto il maggior numero di premi Oscar nella storia e nel 2016 è stato oggetto del remake con Morgan Freeman e Jack Houston, è una delle scene più leggendarie della storia del cinema”, spiegano.