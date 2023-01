SFIDE SUL FRONTE DI FORMAZIONE E WELFARE: CONVEGNO IL 27 GENNAIO ALL’AQUILA

PESCARA – Le nuove sfide sul fronte della formazione e del welfare, ma anche lo sviluppo del turismo e la crescita dell’economia regionale. Sono i temi che verranno affrontati nel convegno “Abruzzo, una nuova sinergia per lo sviluppo del sistema imprenditoriale”, organizzato da Conflavoro in collaborazione con la Giunta e il Consiglio regionale d’Abruzzo, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 17 presso la sede della Conflavoro dell’Aquila, in via dell’Indipendenza 13.

L’obiettivo è gettare per basi per una intesa tra Regione Abruzzo e i rappresentanti della piccola e media impresa per il rilancio dell’economia regionale toccando tutti temi di stringente attualità, quali la formazione, il sistema del welfare sociale e lavorativo, il turismo come elemento trainante dello sviluppo regionale.

Al convegno prenderanno parte gli assessori regionali Pietro Quaresimale (Lavoro e Formazione) e Daniele D’Amario (Turismo e Sviluppo), il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, il presidente nazionale di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco, il presidente di Conflavoro L’Aquila, Ugo Mastropietro, il rappresentante dei giovani imprenditori di Conflavoro, Marco Panepucci.