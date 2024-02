SFONDA LA PORTA DELLA CASA DELL’EX E MINACCIA LEI E IL NUOVO COMPAGNO: UN ARRESTO A PESCARA

PESCARA – Un uomo ha preso a calci e pugni la porta d’ingresso della casa della sua ex e la rabbia è esplosa quando, una volta entrato, nella camera da letto della donna ha trovato il suo attuale compagno. Allora, accecato dalla gelosia, ha preso un coltello minacciando la coppia di morte. Poi è arrivata la polizia e l’uomo è stato arrestato. Si tratta di un trentenne originario della Romania, ma residente a Pescara da tempo.

Per fortuna la donna aveva già avvisato la polizia che ha catturato l’uomo il quale nel frattempo si era allontanato. Il 30enne è stato arrestato per violazione di domicilio e minacce aggravate e ora è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.