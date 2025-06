SFRECCIANO CON LE BICI ELETTRICHE SULLA PISTA CICLABILE DI PINETO: CONTROLLI E UN MEZZO SEQUESTRATO

PINETO – I Carabinieri della Stazione di Pineto (TE), hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio ponendo il focus sulla pista ciclabile della Pineta.

Il servizio si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni di cittadini alla Stazione Carabinieri di Pineto ove veniva lamentato il comportamento di taluni che transitavano con bici elettriche a notevoli velocità creando pericoli per se stessi per altri ciclisti e per i pedoni, inoltre nella pista si erano verificati degli incidenti tra pedoni e alcuni di tali mezzi. Nel corso del servizio sono stati controllati 44 soggetti alla guida di biciclette elettriche. Una è stata sequestrata in attesa di confisca perché era stata modificata infatti non aveva una pedalata assistita ma disponeva di un acceleratore che la fa diventare un vero e proprio ciclomotore. Il conducente è stato sanzionato per aver utilizzato un velocipede assimilabile a un ciclomotore senza avere il certificato di circolazione, la targa e la copertura assicurativa.

Seppur modificare una bicicletta elettrica potrebbe apparire una questione di poco conto di fatto genera una condotta irresponsabile nonché crea pericolo per chi la guida e per gli altri utenti della strada, (automobilisti, ciclisti e pedoni). Infatti la bicicletta elettrica è stata concepita e realizzata per poter tenere una bassa velocità (sia la struttura che i sistemi di frenata), inoltre la stessa si dovrebbe fermare o quantomeno rallentare appena non si interviene più sui pedali. Con le modifiche ciò non avviene perché le velocità che può raggiungere sono di gran lunga superiori a quelle per cui è stata progettata, inoltre per rallentare si deve operare energicamente sui freni in quanto i pedali vengono di fatto esclusi. A tutto questo va aggiunto che la bicicletta modificata che è pacificamente assimilabile a un ciclomotore (che non può circolare sulle piste ciclabili) , la può guidare anche chi non ha patente, non ha nessuna copertura assicurativa (con ovvi risvolti negativi in caso di incidente) e non prevede per il conducente l’uso del casco di protezione.

A Pineto i citati servizi continueranno al fine di poter garantire ai cittadini di poter trascorrere in serenità le ferie estive magari non imbattendosi in scalmanati che modificando le proprie biciclette elettriche e scorrazzando a forte velocità sulle piste ciclabili comunali mettendo in pericolo la loro e l’altrui incolumità. Anche in tutta la provincia di Teramo continueranno tali tipi di controlli infatti già le Radiomobili della Compagnia di Teramo e Giulianova hanno rilevato analoghe infrazioni ed hanno già sottoposto a sequestro varie biciclette elettriche modificate.