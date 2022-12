SGARBI A DE SICA, “VIA DAL FILM QUELLA BATTUTA”, NANNI, “PAGHIAMO ANNI DI COMUNICAZIONE SBAGLIATA”

L’AQUILA – “Caro Christian, non sempre si riesce ad essere spiritosi con una battuta. In questo caso anche io, che sono tuo amico, ti invito a togliere dal film quella battuta sul vino. L’ironia è evidente, ma credo che in questo caso sia opportuno tagliare”.

Lo ha detto ieri a Pescara il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, rivolto all’attore comico Christian De Sica a seguito delle veementi polemiche divampate con l’uscita del trailer del nuovo cinepanettone “Natale a tutti i costi”, in uscita il 19 dicembre su Netflix.

“Il tizio dell’enoteca mi ha detto che ha vinto ‘Bottiglia dell’anno in Abruzzo’. Com’è?”, “‘Na merda”: questa la battuta incriminata che ha alzato un polverone in Abruzzo dove si parla di grave “danno di immagine”, con tanto di intervento del presidente della Regione Marco Marsilio.

Da De Sica per ora nessun commento e tace anche la piattaforma tv digitale Netflix.

Interviene anche il regista abruzzese Walter Nanni, per il quale “questa vicenda è il risultato di decenni di comunicazione sbagliata della nostra terra, cosa pretendiamo adesso? Qualcosa negli ultimi tempi sta cambiando, vedo qualche segnale positivo nella comunicazione del territorio ma siamo ancora molto lontani dal riuscire a far percepire in Italia e nel mondo la nostra regione per quella che è in realtà: un terra dell’anima, con la sua incredibile natura, spiritualità e storia al centro. Purtroppo non lo abbiamo capito ancora neanche noi, ma pretendiamo lo facciano gli altri”.

“Noi abruzzesi al posto di organizzare cori di protesta per una battuta satirica contenuta in un film comico dovremmo, invece, interrogarci sul ‘perchè’ fuori dai nostri confini è presente ancora nell’immaginario collettivo l’idea che l’Abruzzo sia in fondo una regione ‘sfigata’. Non basta vantarsi da soli a casa propria per essere percepiti fuori diversamente”, prosegue Nanni.

“In Abruzzo tutti a protestare per la battuta di De Sica nel suo nuovo film di Natale. Tutti: il consorzio dei vini, la politica, i giornalisti, le persone sui social… sono volati anche insulti, parole grosse contro l’attore romano. La verità è che noi abruzzesi siamo incredibilmente permalosi e impreparati. Una società culturalmente evoluta alla terribile battuta del film avrebbe risposto in maniera completamente opposta: avremmo creato migliaia di meme, post, comunicati stampa satirici e autoironici con cui avremmo ribaltato la percezione di questa vicenda e sfruttato a nostro vantaggio la popolarità generata dalla battuta. Sarebbe stata l’occasione anche per pubblicizzare la nostra terra in maniera incredibile e a costo zero! E invece? Ci offendiamo, perchè è più facile. Non bisogna offendersi, bisogna usare la testa”, scrive ancora Nanni.