SGB HUMANGEST: UN DOSSIER PER ORIENTARSI SU COLLEGATO LAVORO E LEGGE BILANCIO 2025

MILANO – “Un dossier completo, chiaro, pratico e immediato per orientarsi tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Collegato Lavoro”.

Lo strumento, consultabile online da tutti – si legge in una nota – è stato realizzato dal Centro Studi di SGB Humangest Holding.

Il gruppo, guidato dal ceo Gianluca Zelli, che conta 1.600 aziende clienti e ha la direzione commerciale a Milano ma il cuore a Pescara, è leader nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing.

“Il dossier – viene spiegato -, attraverso un’analisi approfondita e spiegazioni immediate, offre un’analisi dettagliata delle principali novità, tra cui la riduzione delle aliquote IRPEF, gli incentivi per le nuove assunzioni, le agevolazioni contributive per aziende e lavoratori, le misure a sostegno della genitorialità e delle pari opportunità”.

“L’idea di questo documento – spiega Zelli – nasce dalla consapevolezza che comprendere a fondo le nuove disposizioni legislative non è solo utile, ma indispensabile per agire con sicurezza e tempestività. Pensato per nostri professionisti, i clienti, i nostri partner e chiunque si confronti ogni giorno con le sfide del mondo del lavoro, questo dossier rappresenta uno strumento valido e un supporto concreto per affrontare con competenza le sfide di un mercato in continuo cambiamento, grazie a un’analisi approfondita e a un linguaggio chiaro e diretto”.

Qui il link al dossier: https://online.fliphtml5.com/wxdgu/gmlm/#p=1