SHARPER 2020: “UNDERGROUND UNIVERSE. RISONANZE NEL SILENZIO COSMICO”, INCONTRO MODERATO DA NERI MARCORE’, LA DIRETTA

L’AQUILA – Il più grande laboratorio sotterraneo operativo al mondo, tre scienziati, uno schermo su cui scorrono parole, numeri, animazioni, film, un padrone di casa d’eccezione. Sono questi gli ingredienti del viaggio nel tempo che partirà oggi alle 19 con l’appuntamento “Undergrund universe. Risonanze nel silenzio cosmico” e che Abruzzoweb segue in diretta.

Parteciperanno Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto di Fisica Nucleare, Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn, e Laura Marini dell’ University of California Berkeley. A condurre da Neri Marcorè, attore e conduttore di fama e invidiabile ironia.

Con i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ideatori e protagonisti di esperimenti per la ricerca della misteriosa materia oscura o per lo studio dei neutrini e delle loro camaleontiche proprietà. Dall’origine dell’Universo alle ipotesi sulla composizione della sua parte più oscura, fino al racconto di come il cosmo deciderà un giorno di porre fine a se stesso, la narrazione si muove sfidando i confini della nostra conoscenza, ripercorrendo le ragioni e il fascino di quel “silenzio cosmico” che rende i Laboratori Nazionali del Gran Sasso un luogo unico al mondo.

