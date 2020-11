SHARPER L’AQUILA: CON GLI OCCHI PUNTATI SULLA LUNA E MARTE, DIRETTA WEB DALLE 21

L’AQUILA – “Con gli occhi puntati sulla Luna e Marte”, che saranno visibili grazie all’utilizzo di un telescopio da remoto che manderà le immagini in diretta via streaming.

L’appuntamento, in programma questa sera alle 21, trasmesso in diretta sul sito sharper-night.lngs.infn.it, e ricondiviso sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb, fa parte del ricco calendario di eventi nell’ambito dell’edizione 2020 di “Sharper L’Aquila-Notte europea dei ricercatori”, con circa 40 eventi online che si alterneranno nelle tre giornate – 26,27,28 novembre – dedicate alla scienza e alla ricerca: conferenze, visite virtuali, giochi interattivi per ragazzi, spettacoli per le famiglie, osservazioni astronomiche e incontri con autori di opere scientifiche.

In serata sarà possibile “osservare dal vivo” la Luna e Marte e scoprirne le caratteristiche con Marina Costa, Walter Riva, Davide Zambonin.

La manifestazione organizzata a L’Aquila dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso con la collaborazione fondamentale del Comune dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute, coinvolge altre importanti realtà scientifiche, culturali e istituzionali del territorio quali la Regione Abruzzo, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, la società biofarmaceutica Dompé, la Leonardo S.p.A., la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l’Accademia di Belle Arti e tanti altri. È sostenuto inoltre dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica e dall’Associazione Scienza Gran Sasso.

Sharper 2020 è il progetto per la Notte Europea dei Ricercatori in tredici città italiane (Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Pavia, Palermo, Perugia, Terni, Torino, Trieste)

Quest’anno un format innovativo rispetto al passato: tutte le attività si svolgeranno in modalità online sul sito sharper-night.lngs.infn.it, in modo da essere accessibili a tutti, in questo periodo di pandemia, con particolare attenzione a famiglie e scuole. Ciò che rimane invariato è l’obiettivo, ossia avvicinare il grande pubblico, dai più grandi ai più piccoli, al mondo della ricerca, e lo spirito di curiosità e partecipazione che ha caratterizzato e fatto crescere Sharper in questi anni.

