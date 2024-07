SHOCK ANAFILATTICO SUL TRENO: BIMBO DI 7 ANNI DI PESCARA SOCCORSO AD ANCONA

ANCONA – Un bimbo di 7 anni, originario di Pescara, ha accusato uno shock anafilattico, dopo aver mangiato frutta secca alla quale era evidentemente allergico, mentre si trovava su un treno Frecciarossa diretto da Pescara a Milano.

Dopo la segnalazione da parte di personale viaggiante delle Ferrovie, verso le ore 19 sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Ancona, i sanitari della Croce Gialla e del 118 con l’automedica, e anche agenti della Polizia di Stato.

Il bimbo è stato trattato con i farmaci sul posto per circa un’ora e poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona, con un codice di media gravità, per tutti gli accertamenti e le cure del caso.