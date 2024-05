SHOWROOM 4.0: TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI, A L’AQUILA LE MIGLIORI SOLUZIONI NAZIONALI

L’AQUILA – Quadrupedi bionici intelligenti, stampanti 3D, soluzioni per la realtà virtuale e tecnologie per l’inclusione.

Sono solo alcune fra le tecnologie sviluppate da aziende nazionali selezionate per presentare i loro progetti ieri e oggi, 23 e 24 maggio, nella cornice del centro congressi Luigi Zordan presso Università dell’Aquila, nell’ambito del prestigioso evento “Showroom 4.0: tecnologie digitali innovative per i beni culturali”, una due giorni dedicata alle nuove tecnologie digitali per la promozione dei beni culturali organizzata dalla Camera di Commercio Gran Sasso con PID, Dintec, CNR ed Enea.

Durante il tour delle tecnologie dello Showroom 4.0 i ricercatori Vito Santarcangelo, Giuseppe Oddo e Alessandro D’Alcantara si sono cimentati in due presentazioni inerenti il Realverso Lucanum, Metaverso della sostenibilità già vincitore Top of the PID 2023 nella categoria Turismo, e Robocom Inclusion, tecnologia inclusiva multisensoriale ideata da iInformatica, già selezionata dal CNR alla BMTA 2023 di Paestum.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per presentare le nostre soluzioni in questa cornice cosi prestigiosa”, afferma in una nota Vito Santarcangelo, amministratore della iInformatica.

“La nostra missione è da sempre quella di innovare valorizzando unitamente il nostro territorio. La nostra presenza in questi contesti è un bellissimo riconoscimento in relazione all’impegno quotidiano messo in campo da tutta la nostra famiglia aziendale”.

“Tutti ciò conferma l’elevato valore delle tecnologie made in Italy e l’elevata importanza di questi eventi nazionali che creano sinergie fra enti e imprese del territorio” conclude la nota.