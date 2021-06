SI ACCASCIA A TERRA MENTRE FA JOGGING, MORTO 54ENNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Si è accasciato a terra senza vita mentre si allenava nella zona di Venere, frazione di Pescina, il 54enne Silvio Giovanni Campione, di San Benedetto dei Marsi, probabilmente colto da un infarto.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, sono stati alcuni passanti a notare la sua presenza sul ciglio della strada e a lanciare l’allarme intorno alle 9.30. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso dall’Aquila, ma non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non aveva documenti al seguito e per questo ci sono volute alcune ore per identificarlo e avvertire i suoi familiari e riconoscimento è stato effettuato dai carabinieri della stazione di San Benedetto dei Marsi, intervenuti sul posto.

Come accertato dai carabinieri della compagnia di Avezzano che coordinano le indagini, l’uomo soffriva di patologie cardiache pregresse. In seguito alla valutazione medico-legale, il pubblico ministero Ugo Timpano ha firmato il nulla e ha restituito la salma alla famiglia.

I funerali saranno celebrati oggi, alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta a San Benedetto dei Marsi. Lascia il fratello Bruno.