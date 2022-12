L’AQUILA – L’Abruzzo si prepara a rivivere l’atmosfera del Natale e nelle piazze si accendono gli alberi pensati e decorati dalle comunità che finalmente si riuniscono.

Nell’anno più difficile, quello che segue gli interminabili mesi di restrizioni a causa della pandemia covid e che non risparmia l’ennesimo colpo del caro bollette, la voglia di tornare a percorrere e respirare per le strade dei borghi addobbati vince anche le previsioni più carastrofiche.

E così ieri sera, all’Aquila, in centinaia hanno invaso le vie del centro per partecipare all’inaugurazione della nuova pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele II per poi ritrovarsi subito dopo in piazza Duomo per assistere all’accensione dell’albero di Natale.

Si tratta solo di uno dei primi alberi illuminati nella regione, mentre cresce l’attesa per le accensioni in tutti gli altri comuni.

Qui l’elenco completo degli eventi.