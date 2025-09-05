SI DISFA DI UN BORSELLO CON DENTRO MEZZO CHILO DI EROINA: UN ARRESTO DELLA POLIZIA A PESCARA

PESCARA – Continua incessante l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio del comune di Pescara, anche al fine di contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini. Le attività di controllo, svolte dalle Volanti e dalle pattuglie del R.P.C. Abruzzo, come disposto dal Questore Carlo Solimene, si sono concentrate sia nel centro città che nei quartieri periferici, in particolare nella zona di Rancitelli e Fontanelle.

I luoghi controllati sono stati scelti in base ad un accurata analisi, svolta nelle scorse settimane, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. In tale ambito, nei giorni scorsi, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato mentre transitava a piedi in zona Rancitelli. Alla vista della pattuglia, il 45enne avrebbe assunto un atteggiamento nervoso ed elusivo, e avrebbe tentato di disfarsi di un borsello che portava con sé, lanciandolo a distanza.

Il gesto non è passato inosservato agli agenti, che lo hanno bloccato e hanno recuperato il borsello, al cui interno è stato rinvenuto un panetto di circa 500 grammi di eroina. In considerazione degli elementi emersi e del fondato sospetto che il soggetto potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, i poliziotti hanno esteso le operazioni di controllo anche alla sua abitazione. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita sempre nel quartiere Rancitelli, ha permesso di rinvenire e sequestrare un bilancino elettronico di precisione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale.

Nel corso della settimana, inoltre, gli agenti delle volanti, in uno stabile situato in zona Fontanelle, dopo aver notato dei movimenti sospetti, hanno deciso di effettuare un controllo. L’intuito degli agenti è stato prontamente ripagato, infatti, all’interno di un locale condominiale, ben occultato tra vario materiale edile, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane trasparente contenente marijuana, per un peso di quasi 100 grammi.