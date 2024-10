L’AQUILA – Una donna aquilana sarà risarcita dopo 6 anni dal Comune con 15mila euro (ne aveva chiesti 51mila) dopo essere caduta in via Pio Iorio nei pressi del Forte spagnolo dove stava passeggiando, a causa di un cilindro metallico (supporto per paletto) non segnalato sul quale è inciampata cadendo rovinosamente a terra.

Dopo che la causa è stata avviata in tribunale nel 2018 il Comune dell’Aquila ha proposto una transazione che si è articolata fino alla definizione visto che le verifiche fatte dall’ente avevano sconsigliato di andare avanti nella controversia per il risarcimento.

Tra la signora e una compagnia di assicurazioni che opera per conto del Comune è intervenuto un autonomo accordo per 10.700,00 euro che la stessa Compagnia si è impegnata a pagare in favore della persona infortunata. Poi a saldo finale e per completa tacitazione delle pretese l’ente ha sborsato altre 5mila euro dopo delibera dirigenziale.

Resta la considerazione che non è la prima volta che il Comune risarcisce persone che sono cadute nella zona del Castello cinquecentesco nelle cui vie di accesso o collaterali, compreso lo stesso anello intorno al Forte, si notano talvolta supporti metallici non indicati e assai pericolosi forse adoperati in relazione a lavori stradali.