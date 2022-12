SI FINGE VITTIMA DI RAPINA SUI SOCIAL: DENUNCIATO PER DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE

ALBA ADRIATICA – Ha pubblicato un post sui social, nel profilo Facebook del sindaco, asserendo di essere stato vittima di un tentativo di rapina, denunciando un grave stato di illegalità diffusa e degrado, soprattutto nei pressi della stazione di Alba Adriatica.

La Procura della Repubblica di Teramo ha così denunciato un uomo per il reato di “Pubblicazione e diffusione di notizie false, atte a turbare l’ordine pubblico”.

L’uomo, in particolare, aveva dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto dopo aver prelevato dei soldi al bancomat della posta, aggiungendo di essersi difeso e di aver avuto la meglio al termine di una colluttazione con il rapinatore, poi fuggito.

Per avvalorare il suo racconto aveva anche pubblicato una sua foto con il volto tumefatto. Il post è stato ricondiviso da moltissimi cittadini allarmati e la notizia è stata ripresa da molti quotidiani locali.

Sebbene l’uomo non avesse sporto denuncia, i carabinieri di Alba Adriatica si sono subito attivati per fare luce sull’accaduto, mettendosi alla ricerca della vittima, per alcuni giorni sparita dalla circolazione, effettuando anche un sopralluogo in zona al fine di acquisire eventuali testimonianze e filmati dalle numerose telecamere di videosorveglianza pubblica e privata presenti.

L’esito delle indagini è stato tuttavia inaspettato: è stato infatti accertato che il presunto tentativo di rapina non si era mai verificato e che l’uomo so era procurato tumefazioni al volto per altre circostanze.

Al termine di tutti gli accertamenti è stato qundi denunciato.