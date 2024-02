SI INSEDIA DIFENSORE CIVICO: SOSPIRI, “DI PRIMIO SAPRA’ SVOLGERE AL MEGLIO RUOLO FONDAMENTALE”

PESCARA – Si è insediato ufficialmente oggi pomeriggio il nuovo difensore civico regionale, l’avvocato Umberto Di Primio, 56 anni, eletto con 17 voti dal Consiglio regionale nel corso della seduta del 30 gennaio.

Di Primio, nel pomeriggio, è stato ricevuto, nella sede pescarese dell’Assemblea legislativa, dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dalla dirigente Michela Leacche e dalla funzionaria Emiliana Di Sabato.

“Domani – ha spiegato Di Primio – sarò all’Aquila per conoscere il personale che lavora nella sede di Palazzo dell’Emiciclo. Si tratta di incontri utili per avere il quadro della situazione così da mettersi subito al lavoro; in quest’ottica stiamo già ragionando anche su una riorganizzazione funzionale degli uffici. Gli obiettivi da raggiungere nell’immediato sono due. Innanzitutto far sì che aumenti tra i cittadini la conoscenza della figura e dei compiti del Difensore civico. Di pari passo, reputo importante avviare una proficua interlocuzione tra le amministrazioni sulle quali esercita la propria funzione il Difensore Civico al fine di facilitare il rapporto tra esse e i cittadini “.

Sospiri ha spiegato: “L’avvocato Di Primio, che può vantare una lunga esperienza amministrativa, avendo ricoperto, tra le altre cose, anche la carica di sindaco di Chieti per due mandati, resterà in carica per cinque anni rinnovabili, e siamo certi che saprà svolgere al meglio il proprio ruolo nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

“L’avvocato Di Primio andrà a sostituire l’amico Giandonato Morra, purtroppo scomparso lo scorso agosto – ha ricordato il presidente Sospiri – ed era fondamentale restituire un riferimento a una carica di garanzia di tale rilevanza considerando il ruolo specifico del Difensore civico regionale, ovvero difendere gli utenti rappresentando le loro ragioni. Con l’amico Di Primio, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro, siamo certi che tale carica avrà una identità spiccata, chiara, riconoscibile, e soprattutto avrà una solidità importante”.

“L’attività del Difensore Civico regionale – si legge in una nota – è finalizzata a garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Per la tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nel nostro ordinamento, sono affidati al Difensore Civico regionale: il riesame del denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale; i ricorsi avverso il denegato accesso civico; i ricorsi dei contro interessati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico”.

Per tutte le informazioni sui servizi resi al cittadino, è possibile collegarsi al sito https://www.difensorecivicoabruzzo.it/servizi-al-cittadino