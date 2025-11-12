SI INTENSIFICA IL LEGAME TRA ABRUZZO E GIAPPONE: MAGNACCA, “RICADUTE OCCUPAZIONALI”

ROMA – “Nel segno della storia, che abbiamo il dovere di scrivere con iniziative concrete, oggi la Regione Abruzzo è stata presente all’incontro promosso dal ministro Adolfo Urso per ribadire i legami costruiti con il Giappone anche dopo la partecipazione Expo 2025 e con tutte le attività che abbiamo messe in essere anche grazie al supporto delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e Gran Sasso”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca a margine del’evento istituzionale di chiusura delle attività realizzate dal MIMIT a Expo 2025 Osaka tenutosi oggi a Roma con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ambasciatore in Giappone Mario Vattani, commissario generale per l’Italia ad Expo 2025 Osaka, dei rappresentanti delle istituzioni italiane e giapponesi, delle Regioni e delle imprese testimonial del semestre espositivo.

“Per un’Italia che attrae, per un Abruzzo che attrae e cresce, la presenza a Osaka con il presidente Marco Marsilio è stata l’occasione per aprirci ancor di più al mercato orientale con le nostre eccellenze nel campo manifatturiero e che contribuiscono – evidenzia l’assessore Magnacca – all’export abruzzese e che vede la nostra Regione impegnata con nuove iniziative per promuovere l’internazionalizzazione. Expo, un esempio di grande successo che non potrà finire la sua spinta”.

La settimana dedicata all’Abruzzo a Expo 2025 aveva visto la presenza della Honda, della Denso e della Nsg Pilkington, le tre aziende giapponesi “ben radicate nella nostra regione, che hanno contribuito a far crescere in termini sociali ed economici le nostre comunità, le quali a Osaka hanno ribadito investimenti e il valore della professionalità delle maestranze abruzzesi”.

L’assessore in conclusione ha ribadito la volontà di “continuare a costruire occasioni di incontro con il Giappone per consolidare i rapporti con queste tre aziende nipponiche operanti in Abruzzo con le significative ricadute occupazionali nella nostra regione. Infine un ringraziamento al presidente della CCIAA Chieti-Pescara Gennaro Strever che ha lavorato per destare interesse verso l’Abruzzo di uno dei più importanti tour operator giapponese”.