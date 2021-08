SI RIBALTA CON IL TRATTORE, 55ENNE MUORE NEL PESCARESE

TORRE DE’ PASSERI – Un 55enne di Torre de’ Passeri è morto in un incidente agricolo avvenuto nel primo pomeriggio in località Grottucce del comune del Pescarese. L’uomo era alla guida di un trattore gommato in un uliveto di sua proprietà, quando il mezzo, in corrispondenza di una scarpata di circa due metri, si è ribaltato, schiacciandolo.

Inutili i soccorsi da parte del personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza ed elicottero. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, i Carabinieri della Stazione di Torre de’ Passeri e della Compagnia di Popoli.