TERAMO- Incidente stradale questa mattina alle 5 a Torricella Sicura, in località Santo Stefano. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in modo grave ed è ricoverato nel vicino ospedale Mazzini di Teramo. Il giovane era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’ incidente. Lo riporta il Centro.

SI RIBALTA CON L’AUTO A TORRICELLA SICURA: GRAVE UN GIOVANE RICOVERATO A TERAMO TERAMO- Incidente stradale questa mattina alle 5 a Torricella Sicura, in località Santo Stefano. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in modo grav...