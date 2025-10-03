SI RIBALTA MEZZO DEI VIGILI DEL FUOCO A CEPAGATTI: CINQUE FERITI, UNO ELITRASPORTATO A PESCARA

CEPAGATTI – Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel Pescarese, a Villanova di Cepagatti, dove, per cause che sono in corso di accertamento si è ribaltato un mezzo dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, cinque pompieri sono rimasti feriti e uno di loro è stato portato in elicottero in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118 con tre ambulanze, di cui due medicalizzate, oltre al mezzo aereo. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, il veicolo si sarebbe ribaltato in corrispondenza di una rotatoria.