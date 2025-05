SI RINNOVA IL RITO DEI SERPARI, IN 15MILA A COCULLO. FESTA SAN DOMENICO CANDIDATA PATRIMONIO UNESCO

L’AQUILA – Oltre 15 mila persone hanno preso parte questa mattina alla festa di san Domenico abate di Cocullo, più conosciuta come Rito dei Serpari, il tradizionale appuntamento del primo maggio per il piccolo borgo della Valle del Sagittario in provincia dell’Aquila.

La festa è da anni candidata a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, proprio per la sua unicità nel panorama delle tradizioni popolari europee. La tradizione narra che il Santo, cavandosi il dente e donandolo alla popolazione prima di andare via da Cocullo, fece scaturire una fede che andò a soppiantare il culto pagano della Dea Angizia, protettrice dai veleni, tra cui quello dei serpenti. A questa dea venivano offerte, all’inizio della primavera, delle serpi come atti propiziatori.

La ricerca e cattura dei serpenti da parte di persone esperte, dette localmente ‘serpari’ i quali osservano le stesse tecniche dei loro antenati.

A fare da cornice quest’anno è stato il sole che ha incentivato la cattura delle serpi, come spiega Cristian Gravita, uno dei serpari. “Abbiamo catturato un numero più alto di esemplari e a dare un contributo rilevante è stato il clima”- spiega il giovane.

Sono oltre duecento gli esemplari catturati. Alle 12:00 in punto, dopo la Santa Messa officiata dal vescovo di Sulmona-Valva monsignor. Michele Fusco, la statua di San Domenico si è affacciata sulla piazza gremita ed è stata adornata dei serpenti, come prevede la tradizione. Poi la processione per le strade del paese blindato.

“Siamo fatti di terra, ma chiamati all’eternità”- ha detto il vescovo Fusco nel corso dell’omelia, alla presenza del sindaco, Sandro Chiocchio. Grande il dispiegamento delle forze dell’ordine e dei volontari e lavoro da parte della squadra sanitaria che ha soccorso sei persone, colte da malore durante il rito. Auto incolonnate per circa cinque chilometri fino a Casale di Cocullo.

Alle ore 21.30, in piazza Madonna delle Grazie, il concerto ‘Freddie and The Queen’: i Queenmania guidati da Sonny Ensabella insieme alla super ospite, la cantante Katia Ricciarelli, che interpreteranno le indimenticabili canzoni del famosissimo gruppo musicale britannico.