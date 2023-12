SI RIVEDONO A 50 ANNI DAL DIPLOMA GLI EX ALUNNI DELLA TERZA A DEL LICEO COTUGNO DELL’AQUILA

L’AQUILA- Si sono rincontrati, a mezzo secolo dal diploma, gli ex alunni della classe terza A del liceo classico “Cotugno” dell’Aquila.

Ecco i nomi di coloro, in rigoroso ordine alfabetico, che fecero parte di quella classe: Giovanna Arcangeli, Pierangela Badia, Maria Baiocco, Ada Daniela Caldara, Virginia Cantalini, Paola Cipriani, Pierfranco Cocco, Gino Coletti, Roberta Costarella, Maurizio Cupillari, Rosaria Cusella, Tonino D’Ercole, Marilina De Simone, Ivo Di Giamberardino, Ferdinando Di Pompeo, Floridea Galeota, Isabella Lazzaro Cardarelli, Stefania Liberatore, Giorgio Magnante Trecco, Massimo Maspero, Giorgio Morelli, Pietro Morelli, Lucilla Negrini, Rita Pace, Celeste Pascale, Luciano Rampini, Liliana Sollazzi, Giorgio Tentarelli, Dionisia Vecchioli, Roberto Vicentini, Antonella Visca, Marina Zilli.

Non tutti, come spesso avviene, hanno partecipato all’evento che si è tenuto in un ristorante aquilano. Si è trattato, comunque, di una giornata molto gradevole per tutti i presenti all’insegna del divertimento e dei bei ricordi intrisi, inevitabilmente, di nostalgia.