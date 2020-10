SI ROMPE PALO TELECOM, 54ENNE DI PENNE COLPITO DA BULLONE: E’ GRAVE

PENNE – Nel tardo pomeriggio in Contrada Casale un uomo di 54 anni residente a Penne è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito alla testa da uno dei bulloni di un tirante in ferro di un palo della Telecom.

Come ricostruito dai carabinieri, il figlio del 54enne, mentre effettuava una manovra con un trattore ha urtato il tirante che ha procurato lo spezzamento del palo, con la parte spezzata avvolta dalla parte finale del tirante che ha colpito il malcapitato che si trovava a piedi sulla stradina.

