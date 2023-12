SI ROMPE UN TOMBINO: ALLAGATA VIA DELLA CROCETTA ALL’AQUILA TRA SEDE POSTE E CIMITERO

L’AQUILA- Emergenza nella circolazione in via della Crocetta, tra la sede delle Poste e gli ingressi laterali del cimitero dell’Aquila dove a causa di un tombino rotto ci sono degli allagamenti che rendono assai pericoloso il transito anche per il rischio non solo teorico di acquaplanin fenomeno che rende ingovernabile la macchina.

Fino a questo momento il traffico prosegue a rilento ma gli automobilisti farebbero bene a cercare vie alternative fino alla riparazione anche se ancora non sono stati notati addetti del comune.