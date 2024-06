TAGLIACOZZO -Si trova ricoverato in gravissime condizioni il giudice marsicano Stefano VenturIni, 62 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il magistrato originario di Tagliacozzo (Aq) era in sella alla sua moto finita contro un’ altra motocicletta. Lo riporta il Centro.

Lo schianto si è verificato a Roma. Venturini, come ogni mattina, stava percorrendo la Cassia per andare al lavoro. Il giudice marsicano è attualmente in forza alla Corte d’Appello di Roma. Venturini è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea della capitale. È in coma farmacologico. Nello schianto ha riportato politraumi e ha battuto violentemente la testa. Il casco che indossava regolarmente ha evitato conseguenze peggiori. La notizia dell’incidente ha generato molta apprensione a Tagliacozzo, sua città natale, ma anche ad Avezzano dove il magistrato ha lavorato per diversi anni prima di trasferirsi nella capitale. Nel 2014, il giudice Venturini perse il fratello Paolo, all’età di 50 anni, in un incidente stradale.