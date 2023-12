MONYESILVANO – È morto ieri a 49 anni, in uno schianto in moto, l’imprenditore Cristian La Ferla, sposato, un figlio. Originario di Caltanissetta, in Sicilia, era residente a Montesilvano, e a Città Sant’Angelo, centri in provincia di Pescara, era uno dei punti di riferimento dell’azienda Ricopy.it. Una gita nel periodo natalizia finita, dunque, in tragedia.

Lo schianto, secondo quanto racconta il Centro, è avvenuto ieri poco dopo le 16 nell’Ascolano, lungo la statale Salaria tra nel territorio di Acquasanta Terme. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il 49enne avrebbe perso il controllo della sua moto mentre procedeva verso Ascoli, e per cause ancora in via di accertamento è finito contro il guard rail.

Nello schianto La Ferla è caduto a terra e la moto è schizzata a diversi metri di distanza. Immediati i soccorsi da parte degli altri due motociclisti che viaggiavano con lui. Dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata l’ambulanza ma i tentativi dei soccorritori di rianimarlo si sono rivelati vani. Per capire la dinamica della tragedia, saranno decisive le testimonianze dei due amici che viaggiavano a poca distanza da lui.