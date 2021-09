SI SCHIANTA CON LO SCOOTER E MUORE A 43 ANNI: LUTTO A MIGLIANICO PER LA MORTE DI NICOLINO PALUCCI

MIGLIANICO – È morto sul colpo, Nicolino Palucci, operaio 43enne di Francavilla al Mare, ieri rimasto vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Miglianico, sulla provinciale 34, all’altezza del ponte che attraversa il fiume Foro.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, verso le quattro e mezzo del pomeriggio, l’uomo stava percorrendo la provinciale, in direzione Miglianico-Tollo, a bordo del suo Kymco, quando ha perso il controllo del mezzo in curva e, probabilmente, forse dopo aver urtato con il cavalletto il rialzo di un passaggio pedonale è volato dallo scooter, schiantandosi contro il guard rail e sbattendo la testa. Non ci sono testimoni dell’incidente, ma sembra che l’impatto sia stato talmente violento da fargli perdere il casco.

Il primo a lanciare l’allarme è un automobilista. Sul posto, i carabinieri della stazione di Miglianico e del nucleo operativo e radiomobile di Ortona per i rilievi, oltre l’ambulanza della postazione di Francavilla.

Il corpo di Palucci, su disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Falasca, viene trasportato all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Domani è prevista l’ispezione cadaverica, poi saranno fissati i funerali.