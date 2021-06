SI SCHIANTA UBRIACA CONTRO LE AUTO PARCHEGGIATE, DENUCIATA AD AVEZZANO

AVEZZANO – Mentre guida ubriaca, perde il controllo della sua Ford Fiesta e si schianta sulle altre vetture parcheggiate lungo via Monsignor Bagnoli, ad Avezzano. P.C. 31enne di origini rumene e residente ad Avezzano è stata denunciata per guida in stato di ebrezza.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, una delle auto è stata centrata in pieno, riportando diverse ammaccature, mentre l’altra è stata presa di striscio, subendo danni alla fiancata.

A intervenire sul posto, le forze dell’ordine allertate dai residenti, che hanno sottoposto la donna all’alcool test, rilevando un tasso alcolico ben superiore al limite consentito, nonostante fossero solo le 7 del mattino. Le hanno quindi ritirato la patente di guida, come previsto dalla legge.