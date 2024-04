SI STACCA NEVE, 3 ESCURSIONISTI FERITI SUL GRAN SASSO. ILLESE PERSONE DOPO DISTACCHI IN ALTRE ZONE

PESCARA – Tre escursionisti sono rimasti feriti a seguito di un distacco nevoso che ha interessato il canale Bissolati e la direttissima sul Gran Sasso. Subito sono state attivate le squadre che hanno raggiunto Campo Imperatore e l’elisoccorso di stanza all’Aquila, che attraverso l’equipaggio presente a bordo ha prestato soccorso ai tre feriti.

Durante le operazioni e successivi sorvoli sono state osservati altri distacchi lungo i diversi canali del versante meridionale, che hanno interessato altre persone, tutte illese.

Uno dei feriti, riaccompagnato alla funivia – si legge sull’Ansa – è stato preso in carico a Fonte Cerreto da un medico del Soccorso Alpino, che l’ha seguito fino all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Nel contempo gli oltre 15 tecnici arrivati sul posto hanno prestato assistenza alle numerose persone che oggi affollavano la montagna abruzzese.

I soccorritori hanno segnalato la mancanza di attrezzatura (come l’apparecchio di ricerca travolti in valanga) e abbigliamenti adeguati all’ambiente da parte della maggioranza degli avventori, soprattutto in considerazione del fatto che il bollettino meteonivologico MeteoMont per la giornata di oggi segnala un grado di rischio marcato, dovuto al rialzo termico che era stato ampiamente previsto per il fine settimana.