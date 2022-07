SICCITA’, CDM: STATO DI EMERGENZA IN 5 REGIONI

ROMA – Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 19.30, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto; leggi regionali; varie ed eventuali. Lo comunica Palazzo Chigi.