SICCITA’, CURCIO: “AL LAVORO SU PARAMETRI PER STATO DI EMERGENZA”

ROMA – “Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste” del territorio. Le Regioni “che hanno sollecitato lo stato di emergenza. Ricordiamoci che lo stato di emergenza serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attività che seguono allo stato di emergenza che non è un’idea ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte. Insieme alla dichiarazione vanno verificate le azioni, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine dell’incontro con la Conferenza delle Regioni sull’emergenza siccità.