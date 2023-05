SICCITA’, D’ERAMO: “BENE CABINA DI REGIA, AVANTI CON CONCRETEZZA PER FRONTEGGIARE CRISI”

ROMA – “Concretezza, poche parole e molti fatti, in accordo con i territori. Così si contrastano la siccità e il dissesto idrogeologico. Avanti su questa strada”.

Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, commentando la prima riunione della cabina di regia sulla crisi idrica presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi.

“Messe in campo risposte concrete per fronteggiare le criticità immediate, verificati in tempi rapidi i fondi disponibili e le necessità degli enti locali. A questo si aggiunge la nomina di Nicola Dell’Acqua a commissario per l’emergenza idrica. Al lavoro con il massimo impegno e senso di responsabilità per intervenire sulle infrastrutture, sburocratizzare e cercare di colmare i ritardi del passato”, ha concluso D’Eramo.