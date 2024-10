SICUREZZA A PESCARA: PREFETTO POTENZIA SERVIZI IN CENTRO PER PREVENIRE I CRIMINI

PESCARA – Il Prefetto di Pescara ha presieduto una riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia in merito all’accoltellamento di un minore il cui responsabile è stato arrestato, verificatosi in Via Firenze il 1° ottobre 2024. Come richiesto e condiviso nel corso dell’incontro, in aggiunta a quanto già deciso in precedenti riunioni, è stato disposto il potenziamento dei servizi nelle aree del centro città e, in particolare, di quelli relativi alla movida, per intercettare e contrastare tempestivamente possibili atti criminali, anche allo scopo di incrementare, in termini di qualità percepita, la sicurezza da parte dei cittadini, quale fattore di coesione sociale e di sviluppo della realtà urbana.

È stato deciso di individuare ulteriori proposte di intervento per il controllo del territorio, da esaminare attraverso tavoli di natura tecnica, onde pianificare concordemente nuove soluzioni che prevedono l’impiego delle Forze di Polizia in concorso con la Polizia Locale, volte a garantire maggiori standard di protezione e contrastare in tal modo ogni forma di illegalità.