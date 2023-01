SICUREZZA A24-A25 PER ATTRAVERSAMENTO FAUNA SELVATICA: INTERROGAZIONE SOTTANELLI

ROMA – “Stanziare maggiori risorse per evitare che le strade che attraversano i Parchi nazionali rappresentino un rischio per l’incolumità degli automobilisti e la vita della fauna selvatica, attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati ed innovativi come i dissuasori acustici luminosi”.

Lo chiede Giulio Cesare Sottanelli, deputato di Azione-Italia Viva, con un’interrogazione ai ministri dei Trasporti e dell’Ambiente. “Il 23 gennaio nei pressi di Roccaraso, Juan Carrito, l’orso marsicano divenuto simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è morto dopo essere stato investito da una autovettura sulla SS17.

“In base ai recenti censimenti, in Italia sono rimasti poco più di 50 esemplari di questa sottospecie di orso bruno, unica al mondo e ogni anno, in media, due orsi bruni marsicani muoiono per cause umane, accidentali o illegali. La storia di Juan Carrito ha messo in luce problematiche sulla sicurezza degli animali a rischio estinzione presenti all’interno di Parchi di tutta Italia, a partire dalla cattiva gestione dei rifiuti, che per gli orsi diventano un’opportunità per sfamarsi ma al contempo li espone al pericolo di incidenti” prosegue Sottanelli. “Nonostante i continui sforzi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, del WWF Italia e dell’associazione Salviamo l’Orso, la necessità di impegnare maggiori risorse a tal fine è chiara.” conclude il deputato abruzzese.