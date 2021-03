SICUREZZA ABRUZZO, IMPRUDENTE E ZENNARO DAL VICE MINISTRO MOLTENI 

Antonio Zennaro, deputato della Lega, ed Emanuele Imprudente, vice presidente di Giunta Regione Abruzzo, hanno incontrato Nicola Molteni, vice ,inistro dell’Interno.

” E’ stata l’occasione per fare il punto sulla sicurezza in Abruzzo e sulle situazioni riguardanti le singole province, dai comuni dell’entroterra a quelli costieri. Inoltre, abbiamo affrontato il tema di particolare rilievo, soprattutto vista l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso ovvero il potenziamento delle strutture di presidio territoriale abruzzese. Argomenti che saranno racchiusi in un dossier a cui sta lavorando Andrea Scordella ( Lega ), responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza e sindaco di Silvi, da sottoporre al Sottosegretario Molteni che, prossimamente, sarà in visita istituzionale nella nostra regione “, dichiaranoin una nota Antonio Zennaro e Emanuele Imprudente.