L’AQUILA – Squadra Volante e altri agenti della Questura hanno organizzato posti di controllo nei vari punti nevralgici del capoluogo al fine di prevenire reati contro la pubblica incolumità, spaccio ed infrazioni al Testo Unico del Codice della Strada. Questo anche i seguito a diversi episodi anche recenti registrati all’Aquila contro l’ordine pubblico.

Controlli nelle zone più frequentate ma anche in quelle più isolate. Il tutto fa parte dei Controlli ordinari del territorio, organizzati dai vertici per la sicurezza e la tutela del cittadino. Non è la prima azione messa in atto dalle forze dell’ordine. Nei giorni passati, infatti, si sono, svolti altri controlli volti a contrastare reati e per garantire maggiore sicurezza pubblica che hanno già dato buoni frutti bloccando sul nascere situazioni difficili e riscuotendo moltissimi apprezzamento tra i cittadini. Tra i posti nei quali hanno effettuato i controlli ci sono. tra gli altri, il cavalcavia di San Sisto, Pettino, Cansatessa, fontana lumimosa, Collemaggio.