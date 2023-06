SICUREZZA ALL’AQUILA: ROMANO, “D’ACCORDO CON MORELLI, EPISODI IMPONGONO INTERVENTO DI BIONDI”

L’AQUILA- “Come non essere d’accordo con il coordinatore comunale di Fi, Stefano Morelli, quando sostiene che gli episodi violenti accaduti all’Aquila impongono una riflessione e una presa di posizione da parte del sindaco. Morelli ci parla di un centro storico che beneficia solo di eventi estivi e spettacoli sporadici, ma che manca di sicurezza, di pulizia, di vivibilità. Una città in cui mancano servizi essenziali e punti di riferimento per i giovani, argomento sul quale l’opposizione, inascoltata, ha cercato sempre un dialogo con la maggioranza”. Lo afferma il consigliere comunale di opposizione Paolo Romano.

“Mi chiedo però come mai i consiglieri comunali di Forza Italia non siano intervenuti durante l’ultima seduta di Consiglio comunale svolta sulle scuole, quando il sindaco si è scagliato contro i presidi e i rappresentanti sindacali che denunciavano le stesse mancanze cercando di sostenere la necessità di ricostruire le scuole in centro.

“Come vi permettete di dire che questa è una città fatta solo di bar?” Ha tuonato il sindaco in aula nel silenzio generale dei consiglieri comunali di maggioranza “Basta con questa narrazione gotica, pessimista della città e dei nostri giovani, diamo loro un po’ di fiducia”.

“Fiducia che non si traduce in servizi ai giovani né in risultati tangibili sulle azioni che pure si sono messe in campo sulla sicurezza. Quando il sindaco nel 2022 sigla con la Prefettura il Patto per la sicurezza urbana o firma a febbraio scorso il protocollo d’intesa, “Mille occhi sulla città” che avrebbe dovuto schierare le guardie giurate degli istituti di vigilanza privata, dovrebbe anche informare la città sullo sviluppo di questi progetti. Altrimenti alle orecchie dei cittadini rimarranno solo le parole dell’assessore Cucchiarella quando dichiarava in Consiglio comunale che in città mancano 46 unità di polizia municipale: cosa si sta facendo per risolvere il problema?”.

[mqf-dynamic-pdf]