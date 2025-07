SICUREZZA AVEZZANO: GENOVESI, “LA REALTÀ BUSSA CON VIOLENZA ALLA PORTA”

AVEZZANO – “Avezzano non è più una città sicura. Quello che è accaduto nei giorni scorsi, con un poliziotto ferito, un inseguimento rocambolesco e una famiglia speronata, è l’ennesimo episodio che dimostra come la situazione stia sfuggendo di mano. Il clima che si respira in città è pesante: i cittadini sono preoccupati, le famiglie si sentono esposte, le attività commerciali spesso abbandonate e intanto, da chi amministra arrivano solo spot, silenzi e ‘mezze dichiarazioni’ dal tono rassicurante”.

A lanciare l’allarme, in una nota, è Tiziano Genovesi, consigliere comunale di Avezzano (L’Aquila), in quota Forza Italia, che richiama l’attenzione “sull’escalation di episodi registrati in città e in tutta la Marsica”.

“Polizia e carabinieri fanno il possibile – continua Genovesi – ma con organici ridotti e mezzi spesso insufficienti. Nono io a dirlo, ma sono i numeri e gli stessi sindacati di Polizia, come il Sap (Sindacato autonomo di Polizia) e il Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia), che da tempo sottolineano la necessità di nuove risorse per il nostro territorio. La situazione preoccupa la cittadinanza eppure questa amministrazione non è mai arrivata una vera battaglia politica su questo tema. Solo rassicurazioni e qualche promessa”.

Il consigliere azzurro punta dunque il dito contro la gestione della sicurezza da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio: “Per anni ci hanno raccontato che ‘non bisogna allarmare’, ma la realtà bussa con violenza alla porta: Avezzano è diventata una città poco sicura. Lo dicono i fatti, lo dice la cronaca, lo dice la rabbia dei cittadini. Inseguimenti, spari, agenti feriti, famiglie coinvolte: serve altro per svegliarsi? Chi governa sembra vivere in una realtà parallela”.

“Avezzano merita di più, merita un’amministrazione presente – conclude Genovesi – La sicurezza è una priorità e non può essere ridotta a tema da tirare fuori solo sotto elezioni. Oggi servono concretezza e coraggio: è necessario che chi amministra si assuma le proprie responsabilità. Non è possibile restare in silenzio e ad Avezzano si tace da troppo tempo”.