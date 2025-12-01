SICUREZZA AVEZZANO: GENOVESI, “NESSUN CONTROLLO H24 DELLE TELECAMERE”

AVEZZANO – “È assolutamente falso che le telecamere di Avezzano siano monitorate h24: quando la centrale operativa della Polizia Locale chiude, nessuno le guarda. E allora verrebbe da chiedersi: il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, e l’assessore al ramo, Cinzia Basilico, ignorano come funziona davvero la loro amministrazione, oppure preferiscono raccontare alla città una realtà che non esiste? In entrambi i casi non sembra si tratti di un semplice errore: è una rappresentazione distorta e consapevole? O forse un tentativo di nascondere le criticità invece di affrontarle?”.

Così, in una nota, Tiziano Genovesi, consigliere di opposizione del Comune di Avezzano (L’Aquila), interviene in risposta alle dichiarazioni dell’assessore Basilico riportate dalla stampa sul tema della sicurezza.

“In molti comuni italiani – spiega Genovesi – basta pochissimo per consentire alle centrali operative di Polizia di Stato e Carabinieri di vedere in diretta le immagini della videosorveglianza e intervenire subito, anche bloccando il responsabile in flagranza di reato. A Vicenza, per esempio, accade quotidianamente, ed è una procedura semplice, prevista, immediatamente attuabile anche ad Avezzano. Per questo trovo gravissimo che si continui a sbobinare registrazioni a posteriori invece di attivare un collegamento vero, operativo, capace di garantire sicurezza reale e non sicurezza da comunicato stampa”.

Genovesi conclude con un invito diretto all’amministrazione: “Spero che questo non venga vissuto come una polemica, ma come un suggerimento concreto: attivate subito la visione diretta della videosorveglianza alle forze dell’ordine. La città ha bisogno di interventi tempestivi, non di proclami sensazionalistici. Se davvero si vuole parlare di sicurezza, lo si dimostri con i fatti, non con le narrazioni in stile propaganda”.