SICUREZZA: BOCCHINO (LEGA), “QUESTIONE PRIORITARIA ANCHE NEL VASTESE”

VASTO – La questione sicurezza è, purtroppo, costantemente di drammatica attualità e rappresenta uno dei temi più sentiti anche nel confronto continuo che il coordinamento della Lega Abruzzo sta avendo con tutti gli amministratori locali. Incontri dai quali emergenze l’urgenza di interventi atti a limitare l’incidenza di episodi di brutalità, microcriminalità, baby gang. Tutto il territorio abruzzese lamenta episodi del genere che non hanno risparmiato neppure città come Avezzano, Vasto e San Salvo. Di fronte a questa diffusa preoccupazione sociale che stiamo toccando con mano ogni giorno”.

Lo afferma la portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino.

“Come Lega richiamiamo la politica alle proprie responsabilità chiedendo interventi concreti su tutto il territorio abruzzese. Come dimenticare gli episodi che hanno caratterizzato l’estate anche di Vasto e San Salvo – aggiunge la Bocchino – ora servono decisioni e la Lega da sempre fa della questione sicurezza uno dei suoi cavalli di battaglia e da sempre, come ha già fatto in materia di edilizia scolastica, sanità e tanto altro, porta avanti le sue battaglie in favore di tutto il territorio abruzzese”:

‘Il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, maggiori investimenti per dotare le stesse di strumenti che le aiutino a contrastare efficacemente la criminalità, il potenziamento degli impianti di videosorveglianza non solo nelle città ma su tutti i territori, il rimpatrio immediato dei delinquenti, un deciso freno agli sbarchi e alla immigrazione incontrollata -, ricorda la portavoce della Lega -, sono i rimedi improcrastinabili che la Lega, mette sul piatto della bilancia all’indomani anche della presentazione in Senato del DDL Salvini sulla lotta alle baby gang. Un piano che condividiamo e che non potrebbe non avere ricadute positive tangibili anche nei nostri territori’, chiosa la Bocchino, che ricorda come le battaglie sul tema sicurezza saranno al centro dell’attività che la Lega continuerà a portare avanti anche nella prossima legislatura”.