SICUREZZA: BOZZA DL MIGRANTI, STOP MULTE MILIONARIE A ONG

ROMA – La cancellazione delle multe milionarie alle navi ong, la riforma del sistema di accoglienza, l’allargamento delle maglie che consentono di accedere alla protezione umanitaria, la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe comunale e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro.

Sono alcune delle novità dell’ultima bozza del decreto che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri per modificare i due decreti sicurezza di Salvini.

Nel titolo del decreto, composto da 9 articoli, non compare la parola “sicurezza”: “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché in materia di diritto penale”.

Per le ong che violino il divieto di navigazione spariscono le multe fino a un milione, si scende da 50mila a 10mila euro, e vengono fatte salve le operazioni di soccorso “tempestivamente comunicate”.

Arriva un nuovo “sistema di accoglienza e integrazione”.

