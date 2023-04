SICUREZZA: CON DECRETO PA, QUESTURA DELL’AQUILA IN “FASCIA ALTA”, CON CONSEGUENTE AUMENTO PERSONALE

L’AQUILA – “È stata ripristinata in ‘fascia alta’ la Questura dell’Aquila. Un risultato che ci soddisfa e conferma l’impegno e la sensibilità del governo Meloni nei confronti delle istanze e delle esigenze dei territori”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

“Il provvedimento, contenuto nel decreto PA, approvato dal Consiglio dei ministri, comporta l’istituzione della figura del Dirigente generale con conseguenti rimodulazione e potenziamento della pianta organica. Per la Questura si tratta del ritorno a un rango che compete a un capoluogo di regione e la possibilità, attraverso l’aumento delle unità lavorative, di rispondere in maniera ancora più incisiva le attività di controllo e monitoraggio del territorio oltre che di tutela dei cittadini. Forze dell’ordine e Prefettura svolgono un lavoro importante e questa disposizione dell’esecutivo nazionale non potrà che agevolare e migliorare le attività che quotidianamente donne e uomini in divisa svolgono sul campo per la sicurezza della comunità”.

Intervengono anche i parlamentari di Fratelli d’Italia eletti in Abruzzo, Guido Liris, Etelwardo Sigismondi, Guerino Testa, Fabio Roscani e Rachele Silvestri.

“La Questura dell’Aquila torna ad avere la centralità che merita. Nel giorno più difficile per la città dell’Aquila arriva un regalo dal Consiglio dei ministri. In qualità di parlamentari abbiamo vigilato che non ci fossero intoppi nell’iter che il decreto stava percorrendo, già pronti, nel caso fosse servito ad intervenire in fase di conversione con una aziome emendativa. Questo non è stato necessario. Lo dobbiamo al governo Meloni che dopo anni ristabilisce la ‘classificazione’ perduta con il governo Conte I che comporta, tra le altre cose, maggiori unità in pianta organica. Questo significa un ritorno in prima fascia, quello cioè che compete ad un capoluogo di regione, 40 unità di personale in più che rappresentano maggiore sicurezza e presidio del territorio”.

“Il risultato non era scontato. È la testimonianza del lavoro che il Governo Meloni e la maggioranza di centrodestra a trazione Fratelli d’Italia stanno portando avanti per il nostro territorio – rilevano – L’attenzione dell’esecutivo ai territori conferma la sensibilità alle istanze di cui i rappresentanti abruzzesi a Roma quotidianamente si fanno portavoce”.