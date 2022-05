SICUREZZA: DA DOMANI TASER IN DOTAZIONE A FORZE DI POLIZIA DI PESCARA

ROMA – A partire da lunedì 9 maggio, il taser verrà assegnato in dotazione anche alle Forze di Polizia di Pescara, Treviso, Udine e Sassari. “Si tratta di un altro importante passo avanti per una seria politica di implementazione della sicurezza sui territori nonché per la tutela dell’incolumità degli operatori”, dichiara il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “I numeri sull’utilizzo della pistola a impulsi elettrici – prosegue – ne testimoniano chiaramente l’efficacia: al 30 aprile 2022, in Italia questo strumento è stato utilizzato 46 volte e nel 50% dei casi è bastato mostrarlo o intimarne l’uso per ottenere il risultato voluto. Stiamo perciò lavorando per sbloccare ulteriori risorse e aumentare il numero dei taser in dotazione ai nostri agenti”, conclude.