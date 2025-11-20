SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA: 7 COMUNI DEL TERAMANO AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL VIMINALE

TERAMO – Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria nazionale dei progetti per i nuovi sistemi di videosorveglianza comunale. Tra i territori ammessi al cofinanziamento rientrano anche sette della Provincia di Teramo: Campli, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Sant’Egidio alla Vibrata, Silvi e Torano Nuovo.
Il provvedimento consentirà agli enti selezionati di accedere alle risorse destinate ogni anno alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di rafforzare le reti di controllo del territorio e prevenire reati legati alla microcriminalità. La Prefettura continuerà a prestare la propria collaborazione per ampliare il numero dei Comuni destinatari di queste importanti risorse e per implementare, in ogni caso, i sistemi di videosorveglianza.
Il Prefetto Stelo: “Con i finanziamenti riconosciuti il nostro territorio amplia il sistema di videosorveglianza per aiutare Istituzioni, Forze dell’Ordine e Enti Locali a garantire un controllo adeguato ed efficace della Provincia”.
