SICUREZZA IDRICA GRAN SASSO: SIGLATO PROTOCOLLO LEGALITA’ TRA COMMISSARI LEGNINI E GISONNI

L’AQUILA – Giovedì 16 giugno 2022 è stato siglato un importante accordo tra il Commissario Corrado Gisonni e il Commissario Giovanni Legnini per l’utilizzo di un’unica piattaforma per la gestione del protocollo di legalità.

La stipula della convenzione rappresenta, ancora una volta, un esempio di collaborazione virtuosa tra Enti.

L’accordo permetterà alla struttura del Commissario straordinario per la sicurezza idrica del Gran Sasso di utilizzare la piattaforma che il Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 ha realizzato per la gestione ed il controllo dei cantieri della ricostruzione pubblica.

Il Protocollo di legalità regola l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio puntuale dei cantieri come il badge elettronico e il settimanale di cantiere.

Con il supporto della piattaforma digitale predisposta dalla struttura commissariale dell’On. Avv. Giovanni Legnini e restando nel perimetro della normativa sulla privacy, sarà possibile conoscere in tempo reale la manodopera impiegata nei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, anche relativamente ai subappaltatori e fornitori, integrando i controlli già esistenti quali quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione dei fenomeni come lavoro nero e grigio, dumping contrattuale e fenomeni elusivi.

Naturalmente ogni struttura commissariale avrà accesso esclusivamente ai dati di propria competenza, ma l’utilizzo della piattaforma già sviluppata per la struttura del commissario Legnini, oltre a costituire un notevole risparmio di denaro pubblico, consentirà agli organi preposti al monitoraggio delle attività, quali prefetture o DIA, di avere a disposizione un sistema con un interfaccia unica rendendo più agevoli le operazioni di monitoraggio e controllo a vantaggio della tempestività ed efficacia dell’azione.

Particolari ringraziamenti vanno alla dott.ssa Deborah Giraldi della Struttura del Commissario per la ricostruzione e al sub commissario consigliere Fabrizio Cerioni per il fondamentale contributo fornito nella fase propedeutica alla stipula della convenzione.