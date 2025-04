SICUREZZA IN ABRUZZO? SOLUZIONI PER AUMENTARE LA TRANQUILLITÀ DEI CITTADINI

La sicurezza e la tranquillità dei cittadini è uno dei temi più importanti e caldi dal punto di vista amministrativo e comunale.

Sentirsi sicuri nel proprio luogo di residenza è essenziale per la qualità della vita: influisce sul benessere quotidiano e sulla scelta di restare in un luogo o trasferirsi altrove.

Quanto è sicuro l’Abruzzo?

A confronto con la media nazionale, l’Abruzzo è da considerarsi una regione sicura. Tutte le province abruzzesi si collocano più in basso nelle classifiche sul numero di reati rispetto a città come Roma, Firenze o Milano,

Ci sono tuttavia alcuni dati degni di nota. Ad esempio, in base ai dati elaborati da Il Sole 24 Ore, la provincia di Pescara (la più popolosa della regione), si colloca al 36° posto nella graduatoria nazionale delle province italiane, con 11032 delitti registrati nel 2023. Seguono poi le altre province con dati minori: Teramo ha registrato 9724 delitti, Chieti 9750 e L’Aquila 7058.

Ancora più indicativo è il fatto che i reati complessivi siano in aumento rispetto al 2019. Questa tendenza in crescita deriva da numerosi fattori, come ad esempio le difficoltà socio-economiche e la mancata efficacia degli interventi messi in campo a livello poliziesco e giudiziario.

Furti in casa in Abruzzo

Tra i vari reati, i furti in casa sono quelli che suscitano maggiore preoccupazione tra gli italiani.

In base dati elaborati del Ministero della Pubblica Sicurezza, il 48% dei cittadini li reputa la principale fonte di inquietudine.

Fortunatamente la regione si colloca sotto la media nazionale e rispetto al 2022 questa tipologia di reati è diminuita del 5,1% (mentre è cresciuta del 10% a livello nazionale).

Soluzioni immediate: le telecamere di sicurezza panoramiche

Una soluzione immediata e adottata da moltissimi comuni tanto nelle zone residenziali quanto in quelle commerciali sono le telecamere di sicurezza panoramiche che permettono di avere una visione a 360° da un unico punto di osservazione, raggiungendo così una copertura totale.

Le telecamere di sicurezza panoramiche offrono un’ampia visuale grazie all’utilizzo di lenti specifiche. Sono ideali per osservare aree estese con una singola telecamera, eliminando i punti ciechi e riducendo i costi.

I video dei diversi sensori vengono uniti e combinati ai bordi per offrire un panorama continuo e rappresentano un’alternativa interessante all’acquisto e al posizionamento di più telecamere.

Un altro vantaggio delle telecamera di sicurezza panoramiche sono i bassi costi di installazione e manutenzione, il che rende questo strumento accessibile non soltanto alle istituzioni pubbliche e le grandi aziende ma anche ad imprese ed esercizi commerciali con possibilità economiche inferiori.

Qual è lo scopo di una videocamera panoramica? Copre un’area più ampia rispetto a una videocamera di sicurezza standard e, di conseguenza, fornisce informazioni preziose su tutto il territorio circostante.I sistemi di controllo di videosorveglianza a supporto delle forze dell’ordine

I sistemi di controllo e videosorveglianza ormai si adeguano ai tempi moderni ed è importante che le autorità locali ne facciano buon uso.

È inoltre cruciale che l’utilizzo di tali sistemi venga visto come integrativo e non sostitutivo alla presenza delle forze di polizia sul territorio. Solo una corretta integrazione tra elementi tecnologici e fattore umano può migliorare significativamente la sicurezza cittadina e combattere il degrado urbana, dalla riduzione dei furti al contrasto alla movida violenta alla sicurezza stradale.