SICUREZZA IN MONTAGNA: PRESENTATO VADEMECUM IN PREFETTURA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha presentato questa mattina in Prefettura un opuscolo informativo sulla Sicurezza in Montagna in inverno.

Il documento, che sarà distribuito nei luoghi di maggiore frequentazione della cittadinanza, intende contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della prevenzione rispetto a comportamenti e regole di sicurezza da adottare durante le escursioni nel periodo invernale, evidenziando nel contempo la bellezza naturalistica della montagna abruzzese, in particolare di quella dei versanti aquilani.

Il Vademecum è stato redatto in collaborazione con l’Agenzia Regionale Abruzzo di Protezione Civile, la Provincia dell’Aquila, il Comune e la Questura dell’Aquila; il Gruppo Carabinieri Forestale, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) d’Abruzzo, il Club Alpino Italiano (Cai), il Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco nazionale della Maiella e il Parco naturale regionale Sirente Velino. I vertici dei soggetti interessati sono intervenuti alla presentazione.

Negli interventi è stata sottolineata l’importanza della prevenzione, da attuare con la diffusione del documento, rivolta a tutti i frequentatori della montagna d’inverno, dai meno esperti agli escursionisti più preparati.

Il prefetto ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’elaborazione progettuale del Vademecum, auspicando che una maggiore consapevolezza dei comportamenti da adottare nella montagna aquilana possa far vivere a tutti, in maniera virtuosa, un patrimonio naturalistico unico nel suo genere.