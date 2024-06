SICUREZZA L’AQUILA: CASAPOUND, “BASTA FECCIA, RIPRENDIAMOCI LE NOSTRE STRADE”

L’AQUILA – “La cronaca cittadina ha registrato nelle ultime settimane diversi episodi di rapine e risse all’arma bianca ad opera di giovani extracomunitari. Non si tratta di casi isolati: nelle strade della nostra città stanno prendendo sempre più spazio bande di giovani stranieri che delinquono e si contendono il controllo di determinate zone, peraltro senza che la magistratura intervenga in maniera decisa per arginare il fenomeno”.

È quanto si legge in un comunicato di CasaPound Italia in merito agli ultimi fatti violenti verificatisi nel centro storico dell’Aquila.

“Basti pensare – afferma un portavoce del movimento – che qualche settimana fa il gip del Tribunale dell’Aquila si è limitato a disporre un semplice divieto di dimora nei confronti di quattro giovani tunisini, ritenuti responsabili di aggressioni, rapine e danneggiamenti avvenuti in città, sebbene il sostituto procuratore ne avesse chiesto la messa agli arresti. Di fronte ai soliti, inconcludenti annunci di rafforzamenti dei controlli, occorre invece dire a chiare lettere che il re è nudo: con buona pace dei patetici comunicati del PD aquilano, che straparla di ‘presidi sociali e culturali’ da garantire in cento storico, la verità è che l’accoglienza tanto propagandata in questi anni dalla sinistra nostrana con la complicità e l’ignavia di gran parte dei “moderati” sta finalmente presentando il conto.”

“Il problema – prosegue il comunicato della tartaruga frecciata – è ormai sempre più evidente e richiede prima che sia troppo tardi soluzioni radicali, quali ad esempio bloccare l’invasione migratoria e iniziare a rimpatriare sul serio chi arriva qui per delinquere e fare ciò che vuole, non mostrando alcuna volontà di rispettare le regole di un paese che non sente proprio”.

“Le storielle sull’integrazione e il multiculturalismo propinate dai fautori dell’immigrazione – conclude CasaPound – perdono di senso appena si dà uno sguardo alla realtà dei nostri giorni. Noi, però, non resteremo a guardare mentre le baby gang si spartiscono le strade della nostra città aumentando degrado e criminalità: basta feccia, è ora di riprenderci le nostre strade!”.